Aşk hayatınız hareketleniyor! Hande Kazanova haftalık burç yorumları

14 - 20 Ocak 2019 haftalık burç yorumları. Aşk hayatından paraya Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının 14 - 20 Ocak 2019 haftası yorumlarını Hande Kazanova yaptı. İşte aktardıkları:

Haftaya girişimlerimiz ve motivasyonumuz yüksek bir şekilde başlayacağız. Öğleden sonra hızlı beklenmedik ve sürpriz oluşumlar duygu iniş çıkışlarımızı arttırabilir. Büyük girişimlerden uzak durmakta fayda var. Akşam saatlerinde Ay Boğa Burcu’na geçiyor. Haftasonuna doğru hayat hareketleniyor.

Cuma günü Merkür Plüton kavuşumuyla kafamıza bazı düşünceler takılı olabilir. Manipüle etmeye, olaylara şüphe ile yaklaşmaya meyilli olacağız.

Kaynak: cevapla.tv