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Asgari geçim indirimi evli ve eşi çalışanların AGİ 2018 tablosu

Asgari geçim indirimi evli ve eşi çalışanların AGİ 2018 tablosu

AGİ 2018 evli ve eşi çalışanlar ne kadar asgari geçim indirimi alacak? Asgari ücrete göre zamlanacak olan AGİ 2018 evli ve eşi çalışanların ücreti merak ediliyor. Asgari geçim indirimi AGİ 2018 evli ve eşi çalışanların alacağı AGİ tablosu internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 08:50 - Güncelleme: 29-12-2017 08:50

2018'de kim ne kadar asgari geçim indirimi alacak? Evli ve çocuk durumuna göre değişen asgari ücret 2018 agi tablosunda evli ve eşi çalışanlar ne kadar AGİ ücreti alacak. Evli ve eşi çalışanların 2018 yılında alacağı AGİ ücreti 2018 haberimizde. 

2018 asgari ücretin belli olmasıyla birlikte asgari geçim indirimi de belli oldu. Asgari geçim indirimi AGİ 2018'de evli ve eşi çalışanların ne kadar alacak merak konusu oldu. AGİ 2018 tablosuna baktığımız zaman evli ve eşi çalışanların alacağı asgari geçin indirim ücreti arttı. Asgari geçim indirimi 2018 evli ve eşi çalışanların alacağı AGİ'yi haberimizden bulabilirsiniz.

2018 YILI EVLİ VE EŞİ ÇALIŞANLARIN ALACAĞI AGİ 2017 yılı asgari ücrete baktığımız zaman net bin 404 TL olmuştu. Evli ve eşi çalışanlar için AGİ 2017 ücreti 133 TL olmuştu. 2018 yılında da benzer bir artışın olacağını görüyoruz. 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

2018 Asgari ücreti ne kadar oldu?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2018 YENİ GÜNCEL TABLO

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