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ASDEP personel alımı ne zaman-kesin tarih?

ASDEP personel alımı ne zaman-kesin tarih?

Memur olma hayali kuran vatandaşları sevindirecek haber geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yapılan açıklamada 3 bin ASDEP memur ve personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki başvurular ne zaman? Sınav için tarih verildi mi?

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 15:35 - Güncelleme: 14-03-2018 15:30

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yer alan Aile sosyal destek programı (ASDEP), farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere 3 bin memur alımı yapacağını duyurdu. İş sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, bu haberin detaylarını merak ediyor. ASDEP başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? ASDEP, son iki yılda toplamda 3 bin memur alımı yaptı. 2018 yılı içerisinde de 3 bin kişi alacağını duyurdu. İşte detaylar haberimizde...

2018 ASDEP MEMUR ALIMI: 2016 ve 2017 yılında toplamda 3 bin ASDEP personel alımı yapıldığını söyleyen Bakan Kaya, 2018 yılında da istihdam sağlayacaklarını açıklayarak, "ASDEP'in en önemli unsuru hiç şüphesiz, yeterli sayıdaki personelidir. 2016 yılında bin 500, 2017 yılında da bin 500 olmak üzere toplam 3 bin ASDEP personelinin istihdamını sağladık. 2018 yılında da 3 bin ASDEP personelini istihdam etmeyi planlıyoruz. Son 3 ay içerisinde 165 bin hanede 700 bine yakın vatandaşımızı evlerinde ziyaret ettik. Bu sadece son 3 ay içerisinde olan rakamlar. Elbette bu çalışmalar çözüm odaklı sonuç almaya dönük olmak zorunda. Yola çıkarken varmak istediğimiz hedefin insanımızın yüzündeki tebessüm olduğunu unutmamalıyız. Çözüm getirmeye insanımızın yüzünü güldürmeyen çaba hiçbir zaman bizi hedefimize ulaştıramaz’’ dedi.

3 BİN ASDEP PERSONELİ ALINACAK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Antalya'da katıldığı program da çok önemli açıklamalar yaparak memur hayali kuran kişilere müjdeli haberi verdi. Bakan Kaya’nın yaptığı açıklamada geçtiğimiz iki sene boyunca toplam 3 bin kişilik ASDEP personeli alımı yapıldığı ve 2018 yılında da 3 bin ASDEP memur alımı yapılacağı belirtildi. Peki alımlar ne zaman yapılacak?

ASDEP ALIMLARI NE ZAMAN: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yapılan açıklama da 3 bin kişilik ASDEP personelinin istihdam edileceği müjdelendi fakat kesin bir tarih verilmedi.

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