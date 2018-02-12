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Asansörde bayıltıp evde tecavüz etti! Uyandığında çırılçıplaktı

Asansörde bayıltıp evde tecavüz etti! Uyandığında çırılçıplaktı

ANTALYA’da Kırgız A.B., asansörde karşılaştığı alt komşusu A.A.’nın kendisini asansörde bayıltıp evinde tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Suçlamayı kabul etmeyen A.A., tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 15:51 - Güncelleme: 12-02-2018 15:51

ANTALYA’da Kırgız A.B., asansörde karşılaştığı alt komşusu A.A.’nın kendisini asansörde bayıltıp evinde tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Suçlamayı kabul etmeyen A.A., tutuklandı.

A.A, "Kendisiyle asansörde karşılaştık. El sıkışıp benim daireye geçtik. Alkol aldıktan sonra seviştik.'' dedi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın 6’ncı katında oturan ve evlere temizliğe giderek geçimini sağlayan Kırgız A.B., aynı apartmanın 5’inci katında oturan sevgilisinin yanına gitmek için 7 Şubat günü saat 01.15 sıralarında evinden çıktı.

ÖNCE BAYILTTI SONRA TECAVÜZ ETTİ
İddiaya göre asansörde karşılaştığı komşusu A.A., kadının ağzını bezle kapatıp evine götürdükten sonra ilaç içirip bayılttı, ardından tecavüz etti.

UYANDIĞINDA ÇIRILÇIPLAKTI
A.B., ertesi gün tecavüze uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. A.B. polisteki ifadesinde, sabah uyandığında yatakta çırılçıplak olduğunu, A.A’nın kimseye söylememesini belirterek tehdit edip kapının önüne bıraktığı iddiasında bulundu.

''ALKOL ALDIKTAN SONRA SEVİŞTİK''
İhbarın ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, A.A’yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü sonrasında ifade işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen A.A., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. A.A, "Kendisiyle asansörde karşılaştık. El sıkışıp benim daireye geçtik. Alkol aldıktan sonra seviştik. Sabah uyanınca benden 300 lira istedi. Ben de öncesinde para konuşmadığımızı söyledim. ’Rezillik çıkartırım’ dedi. Ben de kendisini evden çıkarttım" diye konuştu.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Şubat 2018 16:54 ırza tecavüz edenlerin, bir de baskın çıkıp ;kendi sitedi demesi yok mu?bu ,ilave olarak ayrıca zulümdür.mağdurların şikayetini bu taktikle önlüyor ve belkide bu şekilde musallat oluyor,cürümlerini bu şekilde çoğaltıyorlar.ceza ve infaz yasası mağdurları değil,suçluları kolluyor ne yazık ki.bir de, toplumda bu canavarlara arka çıkanlar var.onlarla bir ortaklığı mı var, nedir?

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