Asansörde bayıltıp evde tecavüz etti! Uyandığında çırılçıplaktı

Misafir 12 Şubat 2018 16:54 ırza tecavüz edenlerin, bir de baskın çıkıp ;kendi sitedi demesi yok mu?bu ,ilave olarak ayrıca zulümdür.mağdurların şikayetini bu taktikle önlüyor ve belkide bu şekilde musallat oluyor,cürümlerini bu şekilde çoğaltıyorlar.ceza ve infaz yasası mağdurları değil,suçluları kolluyor ne yazık ki.bir de, toplumda bu canavarlara arka çıkanlar var.onlarla bir ortaklığı mı var, nedir?