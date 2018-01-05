Arka Sokaklar bugün neden yok? Yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.

Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak?

Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi?

Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut’un memleketine yolladığı Burhan’ın kızı, İstanbul’a kaçmıştı.. Burhan, Mesut’tan yardım istedi Mesutlar, kızı buldu; ancak, Buse kendisine karışmamalarını söyledi. Nesrin, Hakan ve Aylin’i barıştırmaya çalıştı; ama, Hakan pek oralı olmadı. Sinem’in serbest kalması için Hakan şikayetini geri çekti. Sinem durumdan umutlanır ve serbest kalınca Hakan’ın evine gitti. Hüsnü evlenme işlemlerini hızlandırdı. Gonca eşyalarını Hüsnü’nün evine taşıdı. Erdal, Selin’in silahını alıp kaçmıştı ve bir suça karışması an meselesiydi.