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Ardahan'da okullar tatil mi Milli Eğitim Müdürü açıkladı

Ardahan'da okullar tatil mi Milli Eğitim Müdürü açıkladı

ARDAHAN 'da okullar tatil mi sorusununun yanıtını İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu verdi. Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 09:31 - Güncelleme: 10-01-2018 09:31

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle Sahara Dağı geçidinde tırlar mahsur kaldı. Posof ilçesinde okullar kar ve tipiden dolayı bir gün süre ile tatil edildi.

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili oluyor. Tipi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin tipi nedeniyle önemli ölçüde azalması ve buz pistine dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken tırlar kayarak yoldan çıktı. Zincir takmakta zorlanan tır şoförlerinin kaşları ve kirpikleri ise tamamen dondu. Ardahan-Posof karayolunda Ilgar Dağı Geçidin'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kentte 54 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Tipi nedeniyle Artvin'e gidemedikleri için Ardahan'a geri dönen sürücüler, "Geçilmesi mümkün değil, tırlar mahsur kalmış. Zincir de atamıyorlar çok zor durumdalar. Az kalsın kaza yapıyordum, esinti çok görüntü yok" dedi.Tır şoförü Muhammet Çiftçi ise ilerlemede güçlük çektiklerini ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle aracın kayarak yoldan çıktığını ve aracı kurtararak ilerleyebilmek için zincir takmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Durum çok kötü, tır kayınca mecburen zincir taktık. Çünkü yollar çok berbat, Allah yardım etsin" şeklinde konuştu.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Posof ilçesindeki ilk ve orta öğretimdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Söz konusu ilçede çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Çerkezoğlu, bu nedenle taşımalı eğitimin yapılamadığını kaydetti. Çerkezoğlu, Posof'ta yarın eğitim öğretime yeniden başlanacağını sözlerine ekledi.

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