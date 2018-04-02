  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ardahan'da bulunmuştu Türkiye ile o ülkeler arasında krize yol açtı

Ardahan'da bulunmuştu Türkiye ile o ülkeler arasında krize yol açtı

Ardahan'da bir inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski, Türkiye ile Rusya ve Polonya arasında diplomatik krize yol açtı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-04-2018 08:46 - Güncelleme: 02-04-2018 08:46

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki özel sohbetinde, bir yıldır Kars Müzesi’nde koruma altında tutulan Yarbay Rjepetski’nin durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polonya’nın, vatandaşları olduğu gerekçesiyle cenazenin kendilerine verilmesini istediğini belirten Kurtulmuş, “Rusya da diyor ki, ‘O sırada Polonya yoktu, Sovyetler Birliği vardı, onun için bu bizim vatandaşımızdır’. Rusların teklifi, Ardahan’da bir Hıristiyan köyündeki mezarlığa gömülmesi, kendileri de istemiyor”dedi.

Türkiye’nin bu konudaki tavrına ilişkin ise “Adam Polonyalı, Polonya’da da ailesi var” sözleriyle, Yarbay Rjepetski’nin Polonya’ya iadesine daha sıcak bakıldığı izlenimi veren Kurtulmuş, “Bu, ülkeler arasında bir sorun olmadan sorun nasıl çözülür, bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

 ÖNCE RUS GENERAL SANILDI

Bir tabutun içinde, üzerindeki üniforması ile vücudunun büyük bölümü bozulmamış halde bulunan cesedin önce Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu öne sürüldü. Ancak araştırmalar sonucunda, Rus işgali sırasında bölgeye gelen Yarbay Rjepetski’ye ait olduğu anlaşıldı. Rus tarihi kaynaklarına göre Yarbay Rjepetski, Polonya kökenli soylu bir ailenin çocuğu olarak o tarihte Rusya’ya ait olan Estonya’nın başkenti Tallin’de doğdu. Rjepetski’nin ailesi ise Ukrayna’nın batısındaki Volinski bölgesinden. Varşova piyade askeri okulda eğitim aldı. Ölümünden sonra eşi ve 2 kızının Tiflis, Grodno ve Moskova’da yaşadığı da öne sürüldü. Katolik olan Rjepetski için cenaze işlemleri, Ardahan’da Katolik Kilisesi bulunmaması nedeniyle Ermeni Kilisesi’nde yapıldı. Ölüm belgesinde de beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ardahan'da bulunmuştu Türkiye ile o ülkeler arasında krize yol açtı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Farabi 02 Nisan 2018 09:44 Sovyetler Birligi zamaninda Polonya yokmuymustu? Olm,gazetecilikten zerre kadar anladiginiz yok.Dunya tarihindende,cografyasindanda zerre kadar anladiginiz yok.Hemde,bu kefere Turk topraklarinda bulunmus.Turkiye de kalmasi lazim.Rusya olsa verirmi bir Turk askerininin cenazesini? nah verir. Bizim devlet enayi,hep verir,hep verir.Hec aldigi yok.Avrupa daki vatandaslarin malvarlillarinin listesinide verir Alamana,Hollandaliya falan.Umrundami vatandasin hayati sonecek? Hani Dis Turkler Bakanligi kurulacakti? AB Bakanligi yerine Dis Turkler Bakalnigi kursunlar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro