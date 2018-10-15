Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu: İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi!

TRT Haber'in haberine göre, Arda Turan-Berkay kavgası sırasında olay yerinde bulunan milli futbolcu Burak Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti ve taciz olayını görmediğini söyledi.

"Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak" ifadelerini kullanan milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına, "Silahımı getirin" talimatı verdiğini de iddia etti.

Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda’yı oradan uzaklaştırdığını söyledi.

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'Sözlü taciz' iddiasıyla milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında kavga çıkmış, burnu kırılan Berkay'ın gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti.

Berkay, Arda Turan'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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