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Arda-Berkay kavgasına tanık olmuştu: İşte Burak Yılmaz'ın ifadesi!

Arda Turan-Berkay kavgası sırasında olay yerinde bulunan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı. Yılmaz, Berkay'ın korumalarına, "Silahımı getirin" talimatı verdiğini iddia etti. Yılmaz, "Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 20:37 - Güncelleme: 15-10-2018 00:16

TRT Haber'in haberine göre, Arda Turan-Berkay kavgası sırasında olay yerinde bulunan milli futbolcu Burak Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti ve taciz olayını görmediğini söyledi.

"Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak" ifadelerini kullanan milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına, "Silahımı getirin" talimatı verdiğini de iddia etti.

Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda’yı oradan uzaklaştırdığını söyledi.

İşte Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri

'Sözlü taciz' iddiasıyla milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında kavga çıkmış, burnu kırılan Berkay'ın gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti.

Berkay, Arda Turan'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 15 Ekim 2018 01:58 Arda vatanını milletini devletini seven onurlu şerefli bir insan,,istese bu kadın gibi bin tanesini ayağına getirir,,o yüzden ardaya tuzak kurulmuş,oyuna getirilmiş içimizdeki emperyalist uşaklarının oyunudur bu

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