Araştırma görevlisi eşini bıçaklamıştı: Yeni gelişme!

Oku-Anla-Anlat 04 Kasım 2018 20:31 Üniversiteler insanları akıllarını ve zekalarını Bilim adına üst seviyelerde kullanmasını öğreten kurumlardır.Lakin Bu özellikleri üniversitelerimiz için söylemek imkansız.Üniversiteye dolu,donanımlı giren öğrenci,donanımsız ve boş insan olarak mezun oluyor.Bir yabancı Dil bile bilmiyor.Tıp,Mühendislik ve Eğitim Dışındaki üniversiteleri birbirinden ayırmak gerekir.Boş Beyin üniversitelerine gerek yok.