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Araç sahiplerine bir kötü haber daha!

Araç sahiplerine bir kötü haber daha!

Motorine arka arkaya gelen zamlardan sonra şimdi de benzine zam geliyor. Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 16 kuruş zam yapılacak ve benzinin litresi 6 lirayı geçecek.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 09:52 - Güncelleme: 13-04-2018 09:54

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, ”14.04.2018 Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.” denildi.

Yükselen petrol ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt ürünlerine arka arkaya zamlar geliyor. Motorine iki günde 30 kuruş zam gelmesinin ardından bu kez de benzinli araç sahiplerine kötü haber geldi. 

Benzine bu gece yarısından itibaren yapılacak 16 kuruş zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 6.10 liraya yükselecek. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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