Araç sahiplerine 1 haftada 2 kötü haber

2018'ın sonlarında düşüş trendinde olan dolar yeni yılla birlikte yükselince zam haberlerinin de beraberinde getirdi. Doların düşmesi ile akaryakıtta gelen indirim haberleri yerini kur yükselince zamma bıraktı.

Brent petrolun uluslararası piyasalarda artması, yurt içinde dolar kurunun da yükselmesi, pompa fiyatlarında zammı tetikliyor.

Uluslararası piyasalarda metrik ton benzinin fiyatı 20 dolar, motorinin 15 dolar arttı. Aralık ayında 50 dolar düzeyinde olan brent petrol 60 doları aştı. Dolar kuru 5 lira 50 kuruş düzeylerinde işlem görüyor.

Bu gelişmeler pompa fiyatlarına zammı bir kez daha gündeme getirdi. Motorinde 20 kuruş, benzinde 14-15 kuruş zam yolda.

Son olarak ise salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.

ÖTV'den indirim bitti benzin ve motorinde bu gece zam var