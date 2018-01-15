Araç sahipleri dikkat! Bu gece zam geliyor...

Benzin fiyatları bu gece yarısı zamlanıyor. 16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı beklenmektedir. 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
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