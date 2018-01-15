Araç sahipleri dikkat! Bu gece zam geliyor...

Misafir 15 Ocak 2018 11:00 yeter arkadaş be. yakıtın bu kadar pahalı olduğu başka ülke var mı. bu nedir böyle. alalım Kerkük ve Musulu bakalım işimize. zaten bizim değil miydi. İsrail kudüs için 2000 yıl önce bizimdi diyorda biz 100 yıl önce bizim olan yerler için mi demeyeceğiz.