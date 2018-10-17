Ara Güler'in eşi ve çocukları kimdir?

Ara Güler kimdir? Türk fotoğrafçılığın efsane ismi Ara Güler'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ara Güler, cumhuriyetin kurucularından Samet Ağaoğlu'nun torunu Suna Taşkıran ile evlendi. Güler'in iki evliliğinden de çocuğu bulunmuyor.

Ara Güler, 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ara Güler'in tam adı Aram Güleryan’dır. Annesinin adı Verjin’dir. Eczacı olan babası “Dacat Güler” Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, Yaycı Köyü’nden 6 yaşındayken okumak için İstanbul’a gelmiş.

Ara Güler 1951 yılında Kuruçeşmedeki Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam etti. Çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etti.

ARA GÜLER'İN EVLİLİKLERİ

1975 yılında birinci evliliğini Perihan Hanım ile yapan ve 4 sene sonra da boşanan Ara Güler ikinci evliliğini, 1980 yılında tanışıp 1984 yılında Suna Taşkıran Hanım ile yaptı. Eşi 2010 yılında vefat etti.

Ara Güler'in her iki evliliğinden çocuğu bulunmuyor.