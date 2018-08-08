APS Kurye ve taahhütlü gönderilerin sevki ne zaman yapılır?

Türkiye’nin dört bir yanında binlere işyeriyle hizmet veren PTT, gönderi işlemlerinde de vatandaşın hayatını kolaylaştırır. Yurt içi ve yurt dışı gönderimler PTT’de hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

APS kurye ile bir yere posta göndermek veya yurt içi mektup, posta kartı, tebrik, davetiye, basılmış kâğıt gibi belgelerinizin alıcıya ulaştığından emin olmak isterseniz PTT işyerleri en doğru adrestir. Burada kabul işlemleri en kısa sürede güvenle tamamlanır.

APS Kurye ve taahhütlü gönderilerinizin sevki ise hemen gerçekleşir. Bu gönderiler PTT işyerlerinden aynı gün veya ilk posta ile yola çıkmaktadır.