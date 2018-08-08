APS kurye ve taahhütlü gönderilerimi nasıl teslim edeceğim?

PTT, Türkiye’de 4 bin 500’ü aşkın hizmet ağıyla, APS kurye ve taahhütlügönderilerin kolay ve hızlı bir şekilde teslimini sağlar.

APS kurye ile kapsamında haberleşme maddesi, dosya, doküman, evrak veya eşya bulunan her şey, PTT aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına gönderilir.

PTT işyerleri en fazla 2 kilograma kadar olan paketleri APS kurye olarak kabul eder. Taahhüt istediğiniz durumda kayıtlı olarak postaya verilen gönderilerinizin alıcısına ulaşacağından emin olursunuz.

PTT işyerlerinde bu işlemleri gerçekleştirmek yalnızca 3 dakika sürmektedir. Gönderiler kayda tabi tutulur ve titizlikle teslim edilir.