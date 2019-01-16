Apple'dan kullanıcılara süper hızlı Wi-Fi sürprizi

Apple'ın 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.

ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.

Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor. Speed test verilerine göre, dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps.

iPhone Xs Max üretimi de düşecek: Buna ek olarak Apple, Eylül ayında ülkemizde de satışa sunulan iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde de istediği başarıya ulaşamadı. Satış hedeflerini tutturamayan marka, bu modellerin üretimini iki kez azaltmıştı. Yeni haberlere göre iPhone Xs Max modelinin üretimi de yarı yarıya azaltılacak.

Üç yeni modelle beklediğini bulamayan, yüksek fiyatlar ve yenilik getirmemesi nedeniyle istediği satışlara ulaşamayan Apple, eski telefonu getir yenisi götür gibi kampanyalarla durumu kurtarmaya çalışıyor.