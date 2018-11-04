Apple Türkiye'ye özel App Store ürünlerine 4 kat zam yaptı!

Apple’ın yaptığı bu zam Türk kullanıcılara sürpriz olmuş gibi gözüküyor çünkü şirket geçen gün iPad Pro ve Mac etkinliğinin hemen ardından Türkiye fiyatlarında indirime gitme kararı almıştı.

Üstelik App Store’a yapılan zamlar, 50 kuruş eklendi şeklinde olmadı. Örneğin normalde 29,99 TL’ye satılan Minecraft, yeni zam ile birlikte 49,99 TL’den satılmaya başladı. Düşük fiyatlı ürünlerde durumlar daha da kötü. Normalde 0,59 TL’ye satılan oyun ve uygulamaların hemen hemen tamamı yaklaşık 4 kat zamlanarak 1,99 TL’ye çıktı.

Bu zamlar şu an için uygulama ve oyun satın alımlarında geçerli. Uygulama içi satın almalarda henüz bir değişiklik yok, ancak muhtemelen birkaç gün içerisinde uygulama içi satın almalara da bu denli büyük çaplı bir zam yapılabilir.



Tim Cook, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendilerinde sorun olmadığını, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birkaç ülkenin ekonomik olarak sorunlu olduğunu söylemişti