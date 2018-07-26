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Apple Qualcomm ile yollarını ayırdı. Yeni partneri İntel!

Apple Qualcomm ile yollarını ayırdı. Yeni partneri İntel!

Apple, iPhone telefonlarının modemlerini üreten Qualcom ile olan ortaklığını bitirdi. Patent davası nedeniyle Qualcomm ile ortaklığını bitiren Appl'ın yeni partneri ise İntel olacak.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 15:15 - Güncelleme: 26-07-2018 15:15

Teknoloji devi Apple ve yıllardır iPhone akıllı telefon modellerinin modemlerini üreten Qualcomm arasında gerçekleşen patent davası iki firma arasındaki iplerin kopmasına neden oldu. 

İkilinin yaşadığı anlaşmazlıklar her ne kadar halktan gizli tutulmaya çalışılmış olsada ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2018'in başlarında Apple’ın Qualcomm ile donanım ortaklığını sonlandıracağını duyurmuştu. 

YENİ PARTNER İNTEL: İki firma arasında yaşanan patent davası anlaşmanın son bulmasıyla bitti. Dava sürecinden haklı çıkan Apple, Qualcomm ile iPhone’ların modemlerine ilişkin yaptığı ortaklığı sonunda bitirdi. Bu konuda alternaitf firmalar ile ortaklık kurmaya çalışan Apple, sonunda Intel ile el sıkıştı.

Bu durumdan  Qualcomm ne kadar etkilenir bilmiyoruz ancak dünyanın en çok satan telefon markası ile olan anlaşmasını kaybetmesi mutlaka bazı kötü sorunlara yol açacaktır. Buna itibar da dahil.

MİLYAR DOLARLIK DAVALAR SÜRÜYOR: Daha önce KGI analisti Ming-Chi Kuo tarafından öngörülen bu durum, Apple ve Qualcomm arasında geçtiğimiz yılın ilk dönemlerinde başlayan davalar ve iki şirket arasındaki güven sarsıntıları nedeniyle sürpriz olmadı. İki yıl önceye kadar modem konusunda sadece Qualcomm ile çalışan Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın çıkışından sonra Intel’le de çalışmaya başlamıştı.

Qualcomm, kablosuz modem çipi piyasasının yüzde 50’sini elinde tutuyor. Qualcomm’u yüzde 25 ile MediaTek takip ederken, Intel yüzde 6 ile onları izliyor. Pastanın kalan payı ise Samsung, Huawei ve Spreadtrum gibi şirketlerin elinde. 

QUALCOMM RAKİPLERDEN 6 AY ÖNDE: Apple için olumsuz olan bir başka faktör ise Qualcomm ile Intel arasında rekabetin pek dengeli olmaması. Qualcomm, 5G için geliştirdiği X24 LTE modemi ile rakibi Intel’den ve diğer rakiplerinden 6 ay önde gidiyor. Bunun sebebi teknolojiyi önden geliştirmiş ve ürüne dönüştürmüş olması. 5G modem teknolojisinde ise bu anlamda neredeyse bir yıl ilerde. Bu durumda Apple cihazlarının bağlantı hızı Qualcomm ortaklığını bozması nedeniyle büyük ölçüde yavaşlayabilir.

Ortalama 18 dolar maliyeti olan cihaz sebebiyle bozulan ortaklığın, iki tarafı da olumsuz yönde etkileyeceği kesin. Zira Qualcomm’un 5G modem teknolojisi, bu yılın sonunda cihazlar üzerinde kullanılmak üzere tedariğe hazır hale gelecek. Intel ise 5G çiplerinin 2019 yılına kadar hazır olmayacağını daha önce açıklamıştı. Bu durumda Apple, 5G gemisini kaçırmamak için MediaTek gibi diğer şirketlerle ortaklık kurabilir. Ancak bu durumda da, hız dezavantajı sürecek.

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