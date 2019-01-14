Apple AirPower üretimi başladı mı? Dikkat çeken iddia

AirPower kablosuz şarj istasyonu, şirketin sessizliği nedeniyle son zamanlarda en çok merak edilen ürünlerden denilebilir. Ancak gelen bazı yeni raporlar, ürünün çok daha fazla bekletmeyeceğini bizlere sunuyor. Birden fazla kez yaşanan gecikme ve gelişme sorunlarından sonra, Apple AirPower üretimi sonunda başlamış gibi gözüküyor.

ChargerLab, Luxshare Precision isimli üretici şirketin AirPower üretimine başladığını iddia etti. Bu iddiaların güvenli olduğunu söylüyorlar. LuxShare Precision, aynı zamanda AirPods ve Apple’ın USB-C kablolarının da üreticisi. Bu ürünlerin 21 Ocak tarihine kadar aşama aşama seri üretim hattından çıkması bekleniyor.

Bahsettiğimiz bilgilere bakılınca Apple, AirPower kablosuz şarj istasyonunu Mart ayında düzenleyeceği etkinlikte duyurabilir. Bununla birlikte Mart ayı etkinliğinde beklenen diğer ürünler güncellenmiş ikinci nesil AirPods, yeni iPadve yeni iPad Mini. Kısa bir süreliğine bahsedilen AirPower’ın şu anlık bilinen tek özelliği 3 cihaza kadar aynı anda kablosuz şarj desteğinin bulunması.

Bu şarj istasyonu yalnızca iPhone ürünlerine değil, geniş bir ekosistem desteğine sahip. iPhone modelleriyle birlikte, Apple Watch, AirPods gibi ürünlerinizi de bu kablosuz şarj istasyonunda şarj edebileceksiniz.