AÖO sınav yerleri 2. dönem sınav giriş belgesi alma sayfası

Açıköğretim Ortaokulu sınav yeri öğrenme ve AOÖ sınav giriş çıktısı alma sayfaları erişime açıldı. 31 Mart cumartesi günü 2 oturumluk AÖO sınavlarına girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini internetten almaları şart. Eğitim hayatına açıktan devam edeb ortaokul öğrencilerin gireceği AOÖ sınavının ilk oturumu 31 Mart'ta saat 09.30'da başlayacak. İkinci AOÖ oturumu ise yine aynı gün saat 14.00'te.

AOÖ sınavlarından başarılı olmak için adayların en az 45 puan alması gerekiyor. Sınavda her konudan 20 soru sorulacak ve 4 yanlış soru 1 doğru cevabı götürmeyecek.

Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı.

Sınava katılacak öğrencilerimiz sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler." denildi.

AÖO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖO SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR: 31 Mart 2018 Cumartesi günü 2 oturum halinde gerçekleştirilecek 2017/2. dönem Açık Öğretim Ortaokulu sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz sistemden T.C. Kimlik numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

MEB sınava girecek adayları uyardı. İşte MEB açıklaması,

ÖNEMLİ NOT: “Sınav protokolü veya kılavuzunda aksine bir hüküm belirtilmedikçe veya kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, Silah, Kesici Alet, Çanta, Cep Telefonu, Saat, Telsiz, Kablosuz İletişim Sağlayan Cihazlar, Kulaklık, Kolye, Küpe, Bilezik, Yüzük (Alyans Hariç), Broş ve Benzeri Eşyalar, Her Türlü Bilgisayar Özelliği Bulunan Cihazlar, Her Türlü Elektronik ve/veya Mekanik Cihaz, Kitap, Defter, Sözlük, Hesap Cetveli veya Makinesi ve benzeri ” hükmü gereği öğrenciler ve sınav görevlileri sınav yapılan bina ve salonlara bahsi geçen yasaklı maddelerle giremezler.

SINAVLAR HANGİ TARİHTE SAAT KAÇTA?

MEB tarafından düzenlenen AÖO sınavlarında program şu şekilde olacak;

1. Oturum 31 Mart 2018 9.30

2. Oturum 31 Mart 2018 14.00

Sınava gireceğiniz her dersten 20'şer soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır. Bir dersten başarılı olabilmeniz için en az 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplarınız değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile yanlışların doğruları götürmesi diye bir uygulama yoktur.