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AÖL sınav yerleri telafı sınavı giriş belgesi alma MEB sayfası

AÖL sınav yerleri telafı sınavı giriş belgesi alma MEB sayfası

2018 AÖL telafi sınav yerleri ve yeni sınav giriş belgesi MEB tarafından açıklandı mı? Cevap kağıdında yaşanan sorun nedeniyle MEB'in yeniden yapma kararı aldığı Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı, yoksa daha önceki sınav yerleri ve sınav giriş belgesi mi geçerli olacak? MEB'in bu konu hakkında 7 iş günü içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 08:50 - Güncelleme: 11-04-2018 08:50

2018 yılı itibariyle MEB tarafından düzenlenecek olan 2.dönem AÖL telafi sınav yerleri belli oldu mu? Sınav kağıdından yaşanan sorun sebebiyle yeni bir sınav düzenlenmesi konusunda açıklama yapan ve özür dileyen Milli Eğitim Bakanlığı AÖL telafi sınavı yerleri ve sınav belgesi aynı mı olacak? sorusu büyük büyük merak konusu oldu...

2.dönem AÖL sınavına giren öğrenciler sınav kağıdında yaşanan sorun sebebiyle telafi sınavına girmeyi hak kazandı. MEB'in yayınladığı özür metninde mağdurlar için AÖL telafi sınavı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Peki 2018 yılı itibariyle düzenlenecek olan AÖL (Açıköğretim Lisesi) telafi sınavı yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Buna göre 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacak AÖL sınav yerlerinin 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Telafi sınavı yerleri ve giriş belgesi belli olur olmaz MEB ile birlikte aynı anda internethaber'deb öğrenebilirsiniz.

NEDEN TELAFİ SINAVI DÜZENLENİYOR: MEB olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ: Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR: Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

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