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AÖL sınav giriş belgesi alma sayfası aol.meb.gov.tr çıktı alma

AÖL sınav giriş belgesi alma sayfası aol.meb.gov.tr çıktı alma

Açıklise sınav giriş belgesi açıklandı, 2018 AÖL 3. dönem sınav yerleri bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz çarşamba günü açıklandı. aöl sınav giriş belgesi ile sınava girmesi zorunlu olan adaylar AÖL sınavlarına 7-8 temmuzda girecek. AÖL giriş belgesi alma ve AÖL sınav giriş yeri bilgisi sorgulama anlatımı haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 09:30 - Güncelleme: 05-07-2018 09:20

Açıklise sınav giriş belgesi alma ekranı 4 Temmuz çarşamba günü saat 21.00'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin sorgulamasına açıldı. 7-8 temmuzda yapılacak olan açık lise 3. dönem sınavı için öğrenciler sınav yeri sorgulamasına başladı. AÖL sınav giriş belgesi almak için öğrenciler sisteme güvenlik Kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK: Lise eğitimine dışarıdan devam eden ve AÖL'de eğitim alan on binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem sınavlarının giriş belgesi almak için www.aol.meb.gov.tr adresine giriş yapıyor. Ülke çapında yapılacak olan ve çok sayıda öğrencinin katılım sağlayacağı AÖL 3. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri, MEB tarafından online ortamda yayınlandı.

Bakanlık söz konusu sınav giriş belgelerini erişime açtıktan sonra, MEB'in resmi internet sitesinden güvenlik Kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler.

AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER: Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ: Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR: Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

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