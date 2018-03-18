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AÖF sınavları ne zaman Anadolu Üniversitesi güncel sınav tarih takvimi

AÖF sınavları ne zaman Anadolu Üniversitesi güncel sınav tarih takvimi

AÖF sınav tarihleri değişti yeni kararı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi duyurdu. 2018 yılı AÖF sınavları güncel yeni takvimine göre 2018 AÖF bahar dönemi sınavı 26 – 27 Mayıs tarihinde yapılacak. Yeni sınav tarihlerine göre AÖF bahar ara dönem sınavlarında değişiklik yapılmadı. AÖF ara dönem bahar sınavı 14 – 15 Nisan'da yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 10:35 - Güncelleme: 18-03-2018 09:30

AÖF sınavları yeni takvim 2018 Açıköğretim Fakültesi resmi açıklamayla güncellendi. Peki AÖF vize sınavı ve AÖF final sınavı ne zaman yapılacak tarihleri ne?  Eski AÖF sınav takvimine göre 2-3 Haziran'da yapılması planlanan AÖF bahar dönemi vize sınavı merkezi sınavlardan dolayı 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak. ÖF bahar dönemi ara sınavlarının tarihinde ise bir değişikliğe gidilmedi. AÖF bahar dönemi ara sınavları daha önce ilan edildiği tarihte yapılacak…

2018 AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ: Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018
2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

 AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR: AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF’DE BÜTÜNLEME VAR MI: AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

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