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Antarktika yok oluyor! Erime oranı bilim adamlarını korkuttu

Antarktika yok oluyor! Erime oranı bilim adamlarını korkuttu

16 yıllık süre içinde Güney yarımkürede Antarktika kıtasında buzul erime oranının, yıllık ortalama yüzde 280 arttığı bildirildi. 

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 14:42 - Güncelleme: 15-01-2019 14:42

California ve Utrecht üniversiteleri ile ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Jet İtiş Laboratuvarının yürüttüğü araştırma sonucu ortaya korkutucu sonuçlar çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre Antarktika'da buzullardaki erime oranının, 2001-2017 arasında yılda ortalama yüzde 280 artış gösterdiği ortaya çıktı.

Araştırmada 1979-2001 arasında yılda ortalama 48 milyar ton buzulun eridiği Antarktika'da bu kaybın, 2001-2017 aralığında senede 134 milyar tona çıktığına işaret edildi. 

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma çerçevesinde bilim adamlarının, Antarktika'da 176 havzayı ve civar adaları kuşatan 18 bölgeyi incelediği belirtildi. 

Bilim adamları, Antarktika'da buzulların erime seviyesindeki bu artışın, 1979-2017 aralığında küresel deniz suyu seviyelerinin yaklaşık bir buçuk santimetre yükselmesine neden olduğuna dikkati çekti. 

Araştırma ekibinin lideri Eric Rignot, "Antarktika'da buz tabakasının erimeye devam etmesi halinde gelecek yüzyıllarda deniz suyu seviyelerinde kıta kaynaklı daha büyük artış beklediklerini" kaydetti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • remo 15 Ocak 2019 14:49 Sadece Bilim adamlarını değil hepimizi korkutmalı.

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