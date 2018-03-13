Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serap Mollaoğlu Özveren, emziren annelerde günlük içilen suyun, sütün miktarını; tüketilen gıdaların besin değerinin de sütün kalitesini belirlediğini söyledi. Op. Dr. Mollaoğlu Özveren, annelerin kaliteli uyku uyumalarının da sütünün miktarı ve kalitesinde etkili olduğu bilgisini verdi.

ANNE SÜTÜ DOĞAL BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR: Op. Dr. Serap Mollaoğlu Özveren, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesinde anne sütünün önemine dikkat çekerek, emziren annelere tavsiyelerde bulundu. Bebek için en faydalı besin kaynağının anne sütü olduğunu ifade eden Dr.Özveren, annenin aldığı besinlerin ve yaşam biçiminin kaliteli süt için önemli olduğunu belirterek, “Anne sütü doğal bağışıklık sağlıyor ve bebeği bir çok hastalığa karşı koruyor” dedi.

BELLİ BİR AYA KADAR DİYET YAPMAYIN: Uzmanların emziren annelere diyet önermediğini ifade eden Özveren, düzenli emziren annelerin günde yaklaşık olarak 400-500 kalori harcadığını, bu durumun da zayıflamayı etkilediğini söyledi. Özveren, annelere; “Günde en az 3 litre su içmeleri, hem hayvansal hem bitkisel proteinleri içeren gıdalar hem de mutlaka kalsiyumdan zengin besinler olan süt, ayran ve yoğurt tüketmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca unlu ve fazla yağlı gıdalardan, şekerden kaçının” önerilerinde bulundu.

Beslenme kadar anne ve bebek için uykunun da önemli olduğunu ifade eden Dr. Özveren, “Bebek uyuduğu zaman anne de uyumalı ve dinlenmelidir. Anne ne kadar kendini dinlendirir ve düzenli uyursa sütü de o kadar kaliteli olur” dedi.