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Ankara'da korkutan patlama! Her yerden duyuldu

Ankara'da korkutan patlama! Her yerden duyuldu

Ankara Vergi Dairesi'nin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Olay nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 20:23 - Güncelleme: 02-02-2018 00:23

ANKARA'da büyük bir patlama sesi duyulması büyük paniğe neden oldu. Ankara'da Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Ankara Valisi Ercan Topaca, sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralının olmadığı öğrenilirken, çevredeki birkaç aracın hasar gördüğü gözlendi

Ankara Valisi Ercan Topaca yapmış olduğu ilk açıklamanın ardından birkaç saat geçtikten sonra ikinci bir açıklamada bulundu ve sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. 

PATLAMA NEDENİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Ankara Valisi Topaca, "Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

VATANDAŞLARIN DURUMU

Ankara Valisi'nden patlamanın hemen ardından bir açıklama gelmişti. Olay yerine gelen Ankara Valisi Ercan Topaca, " Tespit çalışmaları devam ediyor. Ölü yok. Patlama anında çevrede bulunan bir kaç vatandaşımız patlama neticesinde fırlayan taş veya metallerden hafif şekilde yaralanıp kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. İlk tespitlere göre 3 kişi hafif yaralı" demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2018 21:50 TÜRKİYENİN PARÇALANMASINI İSTEYEN SİNSİ YILAN DÖNEK AMERİKA

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