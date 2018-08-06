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Ankara'da FETÖ operasyonu! 9 binbaşı için gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! 9 binbaşı için gözaltı kararı

ANKARA cumhuriyet başsavcılığının ankesörlü telefon soruşturmasında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 09:25 - Güncelleme: 06-08-2018 09:25

Ankara cumhuriyet başsavcılığının ankesörlü telefon soruşturmasında 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si aktif görevde bulunuyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'NÜN ŞANLIURFA PARA KASASI YAKALANDI: Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün Şanlıurfa yapılanmasının "para kasası" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Kavunluk Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN KAYDI VAR: Operasyonda, Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY soruşturmasında aranan ve örgütün "para kasası" olduğu öne sürülen C.Y. gözaltına alındı. "Kasten yaralama" suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen C.Y, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek.

BURSA'DA 24  POLİSE GÖZALTI: Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı. İl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda, şüphelilerden 24'ü yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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