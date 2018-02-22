Ankara'da dikkat çekti! Kendi gitti afişleri kaldı

4 ay önce koltuğunu Mustafa Tuna'ya devreden ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan billboarddaki dev afiş, dikkat çekiyor.

Ankara'da 8 bin 617 gündür sürdürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçen 28 Ekim'de istifa eden Melih Gökçek'in, görevi döneminde hazırlanan reklam afişleri kentin bazı noktalarında halen duruyor.

AFİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ankara-Samsun karayolu Mamak girişinde yer alan dev afiş dikkat çekiyor. Melih Gökçek'in resminin yer aldığı afişte, 'Söz verdik gerçekleştiriyoruz' ifadeleri yer alarak Mamak'ta gerçekleştirilen kentsel dönüşümün reklamı yer alıyor.



