Ankara'da dikkat çekti! Kendi gitti afişleri kaldı

4 ay önce koltuğunu Mustafa Tuna'ya devreden ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan billboarddaki dev afiş, dikkat çekiyor.
Ankara'da 8 bin 617 gündür sürdürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçen 28 Ekim'de istifa eden Melih Gökçek'in, görevi döneminde hazırlanan reklam afişleri kentin bazı noktalarında halen duruyor.
AFİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR
Ankara-Samsun karayolu Mamak girişinde yer alan dev afiş dikkat çekiyor. Melih Gökçek'in resminin yer aldığı afişte, 'Söz verdik gerçekleştiriyoruz' ifadeleri yer alarak Mamak'ta gerçekleştirilen kentsel dönüşümün reklamı yer alıyor.
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Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasındanDEVAMI »
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