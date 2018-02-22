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Ankara'da dikkat çekti! Kendi gitti afişleri kaldı

Ankara'da dikkat çekti! Kendi gitti afişleri kaldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan billboarddaki dev afiş, dikkat çekiyor.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 16:06 - Güncelleme: 22-02-2018 16:06

4 ay önce koltuğunu Mustafa Tuna'ya devreden ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan billboarddaki dev afiş, dikkat çekiyor.

Ankara'da 8 bin 617 gündür sürdürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçen 28 Ekim'de istifa eden Melih Gökçek'in, görevi döneminde hazırlanan reklam afişleri kentin bazı noktalarında halen duruyor.

AFİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR
Ankara-Samsun karayolu Mamak girişinde yer alan dev afiş dikkat çekiyor. Melih Gökçek'in resminin yer aldığı afişte, 'Söz verdik gerçekleştiriyoruz' ifadeleri yer alarak Mamak'ta gerçekleştirilen kentsel dönüşümün reklamı yer alıyor.


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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ne adalet 22 Şubat 2018 17:06 Parselledi,allem etti kullem etti sonra da tek soru sorulmadan gönderildi.

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KİMDİR ?
Melih Gökçek
MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK 20 Ekim 1948 Yılında Ankara Keçiören'de doğdu. Ancak Melih Gökçek aslen Ankaralı değil. Melih Gökçek aslen anne tarafından Kosova, Prizrenli. Baba tarafından ise Urfa'nın Halfeti kazasından

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