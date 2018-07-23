  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ankara'da çok şiddetli patlama sesi! Ne patladı?

Ankara'da çok şiddetli patlama sesi! Ne patladı?

ANKARA'da saat 15:00 sularında nedeni henüz bilinmeyen çok şiddetli bir patlama sesi duyulurken vatandaşlarlar arasında endişeye neden oldu... Ankara Valisi Topaca, o sesin nedenini açıkladı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-07-2018 15:14 - Güncelleme: 23-07-2018 15:22

ANKARA'da henüz belirlenmeyen bir nedenle duyulan patlama sesi, endişeye neden oldu. Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Ankara Valisi Ercan Topaca, o patlamanın nedenini açıkladı..

Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.

VALİ TOPACA AÇIKLADI... Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

İşte sosyal medyadaki endişe tweetleri... 

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ankara'da çok şiddetli patlama sesi! Ne patladı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • SA 23 Temmuz 2018 15:35 ŞİDDETLİ SES DUYDUK. SAĞLIKLI AÇIKLAMA BEKLİYORUZ. AMA GERÇEKLERİ YUKARIDAN KAPATTIRMADAN..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro