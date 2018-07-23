Ankara'da çok şiddetli patlama sesi! Ne patladı?

ANKARA'da henüz belirlenmeyen bir nedenle duyulan patlama sesi, endişeye neden oldu. Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Ankara Valisi Ercan Topaca, o patlamanın nedenini açıkladı..

Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.

VALİ TOPACA AÇIKLADI... Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

İşte sosyal medyadaki endişe tweetleri...