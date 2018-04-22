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Ankara İstanbul hızlı tren kaç durak var -TCDD listesi

Ankara İstanbul hızlı tren kaç durak var -TCDD listesi

ANKARA istanbul arasında sefer yapan hızlı tren biletleri kaç para tcdd.gov.tr son tren bilet fiyatını yayınladı. Peki İstanbul Ankara arası hızlı tren kaç saat sürüyor, hangi duraklardan İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için hızlı treni kullanan bir yolcu bilet parası olarak 70 lira ödeyecek. Hızlı tren yolculuğu ise yaklaşık 4 saat 15 dk sürüyor. Ankara İstanbul hızlı trenlerin durakları sırasıyla şunlar; Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Polatlı, Lale Ankara

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 16:50 - Güncelleme: 22-04-2018 12:00

İSTANBUL Ankara hızlı tren bilet ücreti ne kadar, kaç durak var, hızlı tren nerelerden geçiyor ve İstanbul Ankara hızlı tren kaç dakika sürüyor sorularının yanıtı haberimizde. Hızlı tren online bilet alma işlemleri tcdd.gov.tr de güncellendi. 

İstanbul’dan Ankara’ya hızlı ve güvenli bir şekilde gitmek istiyorsanız kesinlikle yüksek hızlı treni trercih etmelisiniz. Peki Ankara-İstanbul hızlı tren bilet ücretleri ne kadar, Ankara hızlı tren online bilet alma mümkün mü? Ankara İstanbul hızlı tren durakları neler tüm detayları sizler için derledik.

İSTANBUL ANKARA HIZLI TREN BİLET ÜCRETLERİ-DURAKLARI

Ankara'ya hızlı trenle seyahat etmek isteyen yolcular bilet ücreti olarak 70 lira ödeyecek. Günde 7 sefer yapacak olan İstanbul-Ankara hızlı treni için ilk sefer Pendik'ten 06:45' de başlıyor son sefer ise 17:30'da bitiyor.

Hızlı tren seferleri İstanbul (Pendik) kalkış ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı (ATG) varışlı olarak gerçekleşiyor.  İstanbul'dan Ankara'ya hızlı trenle seyahat etmek isteyen yolcular bilet ücreti olarak 70 lira ödeyecek. Günde 7 sefer yapacak olan İstanbul-Ankara hızlı treni için ilk sefer Pendik'ten 06:45' de başlıyor son sefer ise17:30'da bitiyor. Ortalama yolculuk süresi ise 4 sa 15 dk. Hızlı tren seferleri İstanbul (Pendik) kalkış ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı (ATG) varışlı olarak gerçekleşiyor.

 İSTANBUL ANKARA HIZLI TREN DURAKLARI: İstanbul Ankara Ankara arasında sefer yapan hızlı trenlerin durakları sırasıyla şunlar; Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Polatlı, Lale Ankara

AMAN DİKKAT!:Unutulmaması gereken konulardan biri de, YHT yani Yüksek Hızlı Tren sefer tarifelerinin yaz ve kış dönemlerine göre değiştiği. Biletinizi satın almadan önce mutlaka geçerli, güncel tren tarifesini sitemizden kontrol edin.

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