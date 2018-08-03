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Ankara Garı davasında hakimden manidar ceza!

Ankara Garı davasında hakimden manidar ceza!

ANKARA Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 17:28 - Güncelleme: 03-08-2018 17:28

ANKARA Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DAEŞ saldırısına ilişkin aralarında firarilerin de olduğu 36 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti 9 sanığa 'anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

9 sanık ayrıca ''öldürmeye teşebbüs'ten 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırıldı.

SAVCININ MÜTALAASI

Cumhuriyet savcısının 12 Haziran'da sunduğu mütalaada, saldırının terör örgütü DAEŞ adına gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, sanıklardan Abdülmutalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan birer, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Söz konusu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapis cezası istenmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Cizreli HDP AVUKATI 03 Ağustos 2018 17:58 Eğer bu davaya sahip çıkanların çabaları olmasaydı, bu dava da başka IŞİD davalarında olduğu gibi sanıklar lehine bir sonuçla bağlanabilirdi.

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