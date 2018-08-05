Ankara Büyükşehir'i CHP kazansa bu kadar olmazdı!

MELİH Gökçek görevden alındıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm izleri silindi. Son olarak Gökçek'in park tabelalarındaki imzalarının üzeri beyaz şeritlerle kapatıldı. Sosyal medya üzerinden sürekli didiştikleri Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Melih Gökçek'e bu sefer destek çıktı. "Ankara belediyesini CHP kazansa bu kadar olmazdı" diyen Ahmet Hakan, "Gökçek'in yerine atanan Mustafa Tuna'nın Gökçek'e garezi ne acaba?" diye sordu.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü...

ANKARA BELEDİYESİ’Nİ CHP KAZANSA BU KADAR OLMAZDI

ANKARA Belediyesi’nde tuhaf şeyler oluyor!

Melih Gökçek’in izlerini silmeye doyamamalar... ANKAPARK yatırımını boşa çıkaracak girişimlerde bulunmalar... “Artık yepyeni bir dönem başladı” algısı yaratmaya çabalamalar... Melih Gökçek’in ekibinde kim varsa biçmeler... Mesela âmâ sporcularımız için açılan spor tesisi gibi Gökçek döneminin en olumlu işlerini bile ortadan kaldırmalar...

Falan.

MUSTAFA TUNA'NIN GÖKÇEK'E GAREZİNİN KAYNAĞI NE?..

“Ankara Belediyesi’ni CHP kazansa bu kadarını yapmazdı” denilebilecek ne kadar iş varsa onu yapıyorlar.

Hadi toplumun muhalif kesimlerinin bilinen ve bilinmeyen sebeplerle Gökçek’e garezi var da Ankara Belediye Başkanlığı’na atanan Mustafa Tuna’nın Gökçek’e garezinin kaynağı nedir acaba?