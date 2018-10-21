'Andımız'da kim nerede duruyor? CHP, HDP tabanına şirin görünmek için...

DANIŞTAY'ın okullarda 'Andımız' okunmasıyla ilgili verdiği karar tartışılmaya devam ediyor. Andımızın hemen okutulmaya başlanması için en istekli iki parti İYİ Parti ile MHP olurken, buna rağmen CHP'nin mesafeli tutumunun arkasında ne var? Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin bu mesafeli tutumunun nedeninin HDP tabanına şirin görünme çabası olduğunu iddia etti. İşte Ahmet Hakan'ın gözünden "siyasi partilerin 'Andımız' konusundaki tutumları" ve nedenleri...



AK PARTİ: Danıştay’ın verdiği kararı Anayasa’ya aykırı buluyor. Bütün sözcüleri benzer açıklamalar yapıp Danıştay’ı eleştiriyorlar.

CHP: Önümüzdeki yerel seçimde HDP tabanından oy almayı düşündükleri için olaya bodoslama dalmıyorlar. Partinin önde gelen isimlerinin çoğu susuyor!

HDP: Karara net bir şekilde destek vermeyen parti... Irkçı olarak nitelendirdikleri ‘Andımız’ın yeniden yürürlüğe girmesini geriye gidiş olarak görüyorlar!

MHP: Genel merkez binasına astıkları kocaman Andımız pankartıyla nerede durduklarını gösterdiler... “Andımız”dan yana tavır alıyorlar.

İYİ PARTİ: MHP’nin bir adım önüne geçmek için “Andımız” konusunda mübalağalı bir tutum içindeler. Bütün sözcüler, Danıştay kararını hararetle destekliyor.

Buradan çıkan sonuçlar şunlar:

AK Parti ile HDP aynı safa düşmüş gibi...

MHP ile AK Parti ayrı noktalarda kalmış gibi...

MHP ile İYİ Parti aynı noktada buluşmuş gibi...

CHP ne yapacağını bilemez hale gelmiş gibi...

Size bir şey söyleyeyim mi?

Yeryüzünün bütün siyasi çakalları, ülkenin siyasi tablosunu bir anda allak bullak edecek plan üstüne plan yapsalardı...

Böylesine kusursuz bir hamleyi kıvıramazlardı.

İnsan ister istemez...

“Ne iş Danıştay ne iş?” demeden duramıyor.