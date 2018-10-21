  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Andımız'da kim nerede duruyor? CHP, HDP tabanına şirin görünmek için...

'Andımız'da kim nerede duruyor? CHP, HDP tabanına şirin görünmek için...

Andımız tartışmasında "AK Parti ile HDP'nin aynı safa düşmüş göründüklerini belirten Ahmet Hakan, CHP'nin andımıza mesafeli tutumu için de "HDP tabanına şirin görünme çabası" dedi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-10-2018 09:51 - Güncelleme: 21-10-2018 09:51

DANIŞTAY'ın okullarda 'Andımız' okunmasıyla ilgili verdiği karar tartışılmaya devam ediyor. Andımızın hemen okutulmaya başlanması için en istekli iki parti İYİ Parti ile MHP olurken, buna rağmen CHP'nin mesafeli tutumunun arkasında ne var? Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin bu mesafeli tutumunun nedeninin HDP tabanına şirin görünme çabası olduğunu iddia etti. İşte Ahmet Hakan'ın gözünden "siyasi partilerin 'Andımız' konusundaki tutumları" ve nedenleri...

AK PARTİ: Danıştay’ın verdiği kararı Anayasa’ya aykırı buluyor. Bütün sözcüleri benzer açıklamalar yapıp Danıştay’ı eleştiriyorlar.

CHP: Önümüzdeki yerel seçimde HDP tabanından oy almayı düşündükleri için olaya bodoslama dalmıyorlar. Partinin önde gelen isimlerinin çoğu susuyor!

HDP: Karara net bir şekilde destek vermeyen parti... Irkçı olarak nitelendirdikleri ‘Andımız’ın yeniden yürürlüğe girmesini geriye gidiş olarak görüyorlar!

MHP: Genel merkez binasına astıkları kocaman Andımız pankartıyla nerede durduklarını gösterdiler... “Andımız”dan yana tavır alıyorlar.

İYİ PARTİ: MHP’nin bir adım önüne geçmek için “Andımız” konusunda mübalağalı bir tutum içindeler. Bütün sözcüler, Danıştay kararını hararetle destekliyor.

Buradan çıkan sonuçlar şunlar:

AK Parti ile HDP aynı safa düşmüş gibi...
MHP ile AK Parti ayrı noktalarda kalmış gibi...
MHP ile İYİ Parti aynı noktada buluşmuş gibi...
CHP ne yapacağını bilemez hale gelmiş gibi...
Size bir şey söyleyeyim mi?
Yeryüzünün bütün siyasi çakalları, ülkenin siyasi tablosunu bir anda allak bullak edecek plan üstüne plan yapsalardı...
Böylesine kusursuz bir hamleyi kıvıramazlardı.
İnsan ister istemez...
“Ne iş Danıştay ne iş?” demeden duramıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Andımız'da kim nerede duruyor? CHP, HDP tabanına şirin görünmek için... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro