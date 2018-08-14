Amerika elektronik ürünleri - iPhone dışında ABD malı ne var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş ilan eden ABD'ye misilleme için boykot çağrısı yaptı. Erdoğan, 'ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" dedi.

Bu açıklama ile birlikte Amerikalı menşeli elektronik mallara # Boykot twitterda TT listesine girdi. Peki hangi ABD malı ürünler listesinde neler var.

İşte ABD malı elektronik markalar : -Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.

Amerika menşeli gıdadan otomobil ve giyim sektörüne kadar pek çok marka Türkiye'de geniş bir alıcı kitlesine sahip. Elektronik ürünler listesi dışında Türkiye'de satılan ABD malları şunlar:

ABD giyim markaları : Tommy Hilfiger, Nike, Polo, Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Lee, GAP,

ABD markalı gıda markaları : Nesquik, First Sakız, Falım, Kraft, Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos, Mc Donalds, Burger başta olmak üzere bir çok hazır yiyecek zinciri de ABD menşeli.

ABD malı içecek markaları : Coca Cola, Pepsi, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Danone, Hayat Su, Cappy

ABD markalı temizlik ürünleri : Ace, Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Blendax, Calgon, Clit Bang, Clin, Colgate, Dettol, Diadermine, Fa, Fairy, Finish, Head & Shoulders, Henkel, Hacı Şakir, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor , Nıvea, Oral-B, Orkid, Palmolive, Pantene, Prima, Persil, Perwoll, Prill, Prima, Protex, Rinso, Rejoice, Schwarzkopf, Sensodyne, Syoss, Vileda, Vanish, Veet, Vim, Febreze, Koleston, New Wave, Discreet, Gillette