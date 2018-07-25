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Amcasının tacizine uğradığını söylemişti! Bahar Doğrul bakın nereye katılmış

Amcasının tacizine uğradığını söylemişti! Bahar Doğrul bakın nereye katılmış

Sosyal medyada yayınladığı videoda amcasının tacizine uğradığını iddia eden Bahar Doğrul, bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Manisa'da yaşayan genç kızın daha önce de Seda Sayan'ın programına katıldığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 11:59 - Güncelleme: 25-07-2018 11:59

Öz amcasının tacizine uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Bahar Doğrul isimli genç kız, sosyal medyadan yayınladığı videoyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım isteyen Doğrul, 'Özgecan, Leyla gibi olduktan sonra mı sesimi duyacaklar. İlla ki bizim de mi ölmemiz gerekiyor?' diye isyan etti.

Kas erimesi hastası olduğunu belirten Doğrul, yayınladığı videoda şunları dile getirdi; 

"ÖZGECAN, LEYLA GİBİ OLDUKTAN SONRA MI SESİMİZİ DUYACAKLAR?" : "Ben Bahar Doğrul. 18 yaşındayım. Öz amcam tarafından tacize uğradım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sesimi duymalarını istiyorum. Özgecan, Leyla gibi olduktan sonra mı sesimi duyacaklar? İlla bizim de mi ölmemiz gerekiyor?

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM": Benim gibi nice kızlar var korkuyorlar, anlatamıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Lütfen sesimi duysun. Gitmediğim yer kalmadı. Kas erimesi hastasıyım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu insanların cezasız kalmasını istemiyorum."

SEDA SAYAN'IN PROGRAMINA DA KATILMIŞTI: Bahar Doğrul, geçtiğimiz mayıs ayında ablası ve annesiyle birlikte Seda Sayan'ın programına konuk olmuştu. Programda amcasının kendilerini dolandırdığını iddia eden genç kız, köyün muhtarı olan amcasının en yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı. İşte o anlar...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Umit 25 Temmuz 2018 13:16 Artik bu tur kizlara tecavuz sucunun ne kadar cezasi varsa o ceza verilmeli islerine gelmeyen bir sey olduğunda hemen taciz olayi diye yalan soyluyorlar

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