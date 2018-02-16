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Aman dikkat ! Kanser 1 yaş altı çocuklarda bile görülebiliyor ama...

Aman dikkat ! Kanser 1 yaş altı çocuklarda bile görülebiliyor ama...

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun öncülüğünde Bakırköylüleri bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla süren seminerler, çocukluk çağında kanser semineriyle devam etti.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 22:42 - Güncelleme: 16-02-2018 22:42

Bakırköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)  tarafından 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü nedeniyle düzenlenen seminere Bakırköylüler de büyük ilgi gösterdi.

Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda yapılan seminerde; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı ve KAÇUV Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, çocukluk çağı kanseri konusunda bilgi verdi.  Ayrıca, Dr. Begüm Şirin Koç sağlıklı beslenme konusunda ve Uzman Psikolog Medya Ayşe Güner ise tanı ve tedavi süresince ebeveynlerin nasıl davranması hakkında sunumlar gerçekleşti.

Prof. Dr. İnci Yıldız seminerde yaptığı konuşmada,” Çocuklarda kanser ölüm nedenleri arasında görülme sıklığı olarak 4. sırada yer alıyor. Her yıl dünyada 300 bin, Türkiye'de ise 3 bin çocuğa kanser tanısı konuluyor. Bir  yaşın altındaki bebeklerde dahi kanser vakasının görüldüğü ülkemizde gelişen yöntemlerle kanser tedavisinde yüzde 80 başarı elde edilebildiğini” söyledi.

Çocukluk çağı kanserlerinin üçte birini lösemi, kalan çoğunluğun ise organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserlerin oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr.  Yıldız, doğumdan ergenliğe kadar olan her yaş grubunda görülebildiğine işaret ederek, “Çocuklarımızı korumak için: Sağlıklı ve doğal beslenme, fiziksel aktivitelerde bulunma, radyasyon ve manyetik alanlar ile zararlı çevresel alanlardan uzak durma ve kronik enfeksiyondan korunma yöntemlerine dikkat etmeliyiz. Ebeveynlerin hayatlarına soktukları bazı ilaçlar, sigara ve alkol ile genetik yatkınlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Erken tanı için ise çocuğumuzu sürekli kontrol altında tutmalıyız. Boyun, koltuk altı, kasık bölgelerindeki şişlikler, soluk beniz, ciltte morluklar, burun ve diş eti kanamaları, yürüme ve görme bozuklukları, kemik ve eklem ağırlıkları, aşırı kilo kaybı, kabızlık gibi belirtilere dikkat edilmeli.” dedi.

Çocukluk döneminde görülecek her türlü belirtinin önemli olduğunu, farklı belirtilerin farklı sağlık problemlerinin belirtisini olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. İnci Yıldız, “Bu tür belirti ve şikayetler gözlendiği zaman hiç gecikmeden doktora başvurulması oldukça önemlidir” dedi.

KAÇUV Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, seminere  katkılarından  dolayı Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na ve Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

 


 

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