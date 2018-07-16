Dilimizde sık kullanılan bunama, demans kelimesi; Latince zihin anlamına gelen mens kelimesinden türemiştir. Demans zihin yitirilmesi anlamına gelir. Alzheimer hastalığı demans tanımının yüzde 66'sını teşkil ettiği görülüyor. Peki, alzheimer hastalığının önlenmesi için hangi aktiviteler yapılmalı? Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan anlattı.

Alzheimer hastalığını tam olarak önleyecek ne bir ilaç tedavisi ne de herhangi bir terapi sistemi bulunmuş olsa da, hayat tarzınızla ilgili tercihleriniz Alzheimer hastalığı riskleri üzerinde belirleyici etkiler gösterir. Araştırmacılar, bazı alışkanlıkların ve hayat tarzındaki bazı uygulamaların insanların Alzheimer’e yakalanma ihtimalini azalttığını bildirip sağlıklı alışkanlıkların kazanılması amacıyla hayatınızda gerekli değişikliklerin yapılması için hiçbir zaman “çok erken” olmadığını söylüyorlar.