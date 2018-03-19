Altın yükseliyor bugün çeyrek altın ne kadar

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 165,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 166,4 lira ile tüm zamanların zirvesini gören altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 165,5 liradan tamamladı.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle düşüş eğilimini bugüne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.309,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında düşüşlerin devam etmesinin altının gram fiyatında agresif yükselişleri frenlediğini söyledi.

GRAM ALTIN İÇİN 167 LİRA SEVİYESİ KRİTİK: Bu hafta altının gram fiyatında 163-167 lira aralığının takip edileceğini belirten Memiş, altının gram fiyatının 167 lira seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda yükselişleri 170 liraya kadar sürebileceğini dile getirdi.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI: Memiş, ABD tarafında siyasi gelişmelerin yanı sıra bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının takip edileceğini aktardı.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.300 dolar seviyesinin çok güçlü bir destek seviyesi olduğunun altını çizen Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.305-1.315 dolar aralığında işlemler gerçekleşebileceğini sözlerini ekledi.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 166,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.112,00 lira oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 165,00 165,20 166,00 166,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.087,00 1.105,00 1.094,00 1.112,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 150,00 154,00 151,00 155,00 Lira(Tam) Ziynet 1.063,00 1.083,00 1.069,00 1.089,00 Yarım Ziynet 531,00 541,00 534,00 544,00 Çeyrek Ziynet 266,00 271,00 267,00 272,00

Elinde altını olanlar dikkat başlıyor