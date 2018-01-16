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Altın fiyatları tavan yaptı! Çeyrek bakın ne kadar oldu?

Altın fiyatları tavan yaptı! Çeyrek bakın ne kadar oldu?

Altın fiyatları rekora doğru ilerliyor. Geçen haflarda 159-160 TL civarında olan gram altın 165 liraya yükseldi. Peki çeyrek altın, cumhuriyet altınının fiyatları nasıl oldu? Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükseliş için ne diyor? İşte yanıtı...

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 11:34 - Güncelleme: 16-01-2018 11:34

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile tarihi zirvesinin hemen altında işlem görüyor. 

Dün artan jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak yüzde 1,5 değer kazanan gram altın, günü 163,7 liradan tamamladı. 

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile 29 Kasım 2017'de gördüğü 165,5 lira zirvesinin hemen altında dengelendi. Saat 10.10 itibarıyla Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.340 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risklerin altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu belirterek, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerinden oluşan bir ordu kurma düşüncesinin bölgede tansiyonun artmasına neden olduğunu, konuya ilişkin ABD ve Türk yetkililer tarafından yapılacak açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

DOLARDAKİ ARTIŞ ALTINI TETİKLEDİ

Memiş, dolar endeksindeki değer kayıplarının devam ettiğini, bu gelişmelerin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti. Altın fiyatlarında belirsizliğin devam ettiğini ve yükselişlerin kalıcı olmasını beklemediklerini ifade eden Memiş, "Bu hafta altının ons fiyatının 1.300-1.350 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyeceğini, gram altında ise 160 liranın destek, 165,5 liranın direnç konumunda olduğunu düşünüyoruz." dedi. 

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 11.30 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Dolar fırladı euro uçtu! 16 Ocak 2018 dolar fiyatı

 


 

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