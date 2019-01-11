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Altay kaç yaşında soyadı ne eşi Gülsüm Biber kimdir?

Altay kaç yaşında soyadı ne eşi Gülsüm Biber kimdir?

Şarkıcı Altay yıllardır sahnelerin aranan başarılı şarkıcılarından biri. Peki her şarkısı sevilen Altay'ın soyadı ne, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Gülsüm Biber kim? Gece hayatının aranan isimlerinden biri olan Altay şu sıralar yeni albümünün keyfini çıkarıyor. 39 Yaşındaki Altay aslen Rizeli...

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 12:08 - Güncelleme: 11-01-2019 12:08

Yeni albümünü çıkaran şarkıcı Altay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Özellikle gece hayatının aranılan isimlerinden biri olan Altay 30 yıldır sahneleri aranan isimlerinden birisi. Aslen Rizeli olan Altay'ın bilinmeyen soyadı Mehmet Altay Biber'dir. 39 yaşındaki şarkıcı ise17 yıldır Gülsüm Biber ile evli.

Şarkıcı Altay, projeleri ve konuk olduğu programlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendisini ilk olarak ‘Var ya’ adlı bestesi ile tanıtan Altay, albüm yeni albüm çıkardı.  Peki Altay kimdir, soyadı ne? İşte hakkında merak edilenler!

 ALBÜM HEYECANI UYUTMADI: Eşi Gülsüm Biber'le mağazaları dolaşıp ayakkabı bakan Altay, basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti.

Şarkıcı, "Yeni şarkım bugün tüm mecralara dağıtıldı. Çok heyecanlıyım, uyuyamadım. Hanımı aldım, kafa dağıtayım diye dışarı çıktım. Çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum, artık dinleyicilere bıraktım yorumları" diyerek duygularını dile getirdi.

ALTAY KİMDİR: Aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber’dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi.

6 yıl konservatuar eğitimi aldı. İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya ‘da kısa dönem olarak yaptı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

• 2000 - Kalpsizsin
• 2001 - Yolcu Yolunda Gerek
• 2002 - Seninle
• 2004 - Anadolu'dan Dünyaya
• 2006 - Öyle Olsun
• 2007 - Zor Bulursun
• 2009 - Sana Bayılıyorum
• 2010 - Şekil A
• 2011 - Elma
• 2013 - Berduş
• 2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)

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