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Altan kardeşler ve Ilıcak'ın ceza gerekçeleri açıklandı!

Altan kardeşler ve Ilıcak'ın ceza gerekçeleri açıklandı!

Ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılan FETÖ medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın ceza gerekçeleri açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 14:33 - Güncelleme: 17-10-2018 14:33

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin yazdığı 42 sayfalık gerekçeli kararda, sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede,  sanıkların eylemleri, yerel mahkemenin hükmü, İstinaf Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında savcılık tarafından verilen mütalaa, Türk Ceza Hukuku'nda terör kavramı ile FETÖ/PDY'nin kuruluş tarihi ve darbe teşebbüsünün FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiğine dair delillere yer verildi.

BİRÇOK SÜBLİMİNAL MESAJ YAYINLANDI!
Gerekçeli kararda, 2013 yılından bu yana örgüte ait yayın organları üzerinden silahlı darbeye ilişkin sübliminal mesaj içeren birçok yayın yapıldığı, örgütün ilk darbe mesajını örgüt tabanına 2013 yılı Kasım ayında Zaman gazetesinin 'Zaman kardeşlik zamanı' başlıklı slogan adı altında hazırlanan reklam filmi ve afişleriyle verildiği kaydedildi.

'BİR İHTİMAL DAHA VAR'
Reklam filminde ve bilboardlara büyük boy halinde asılan reklam afişlerinde asker üniformalı kişi ve bir vatandaşın Zaman gazetesi temsili sayfayı birlikte tuttukları aktarıldı ve vatandaşın tuttuğu sayfada 'ne gerek var kavgaya' manşeti yer alırken, askerin elinde tuttuğu sayfada ise 'bir ihtimal daha var' manşetinin yer aldığı bilgisi verildi.
Gerekçeli kararda 'en son ihtimalin darbe olduğu' yönünde sübliminal mesaj verildiği vurgulandı.

"DARBE ARTIK KAÇINILMAZ OLDU" MESAJI!
Gerekçeli kararda örgütün Sızıntı dergisi ve Zaman gazetesi üzerinden de çok sayıda darbeye yönelik sübliminal mesaj verdiği anlatıldı. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminden bir gün önce Can Erzincan TV'de canlı olarak yayınlanan 'Özgür Düşünce' adlı programa katıldıkları, burada "darbenin artık kaçınılmaz olduğu" yönünde konuşmalar yaptıkları ve mesaj verdikleri ifade edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE MOTİVASYON KAYNAĞI!
Gerekçeli kararda programda verilen reklam aralarında 'Bir ümidimiz var' başlığı altında VTR gösterildiği kaydedidi. Program esnasında baştan sona darbeye ilişkin birden fazla kez sübliminal mesaj verildiği ve bu şekilde TSK içindeki örgüt üyeleri başta olmak üzere örgüt tabanının motivasyonunun sağlanmaya çalışıldığı aktarıldı.

DARBE YANLISI SÖYLEMLER!
Gerekçeli kararda, 15 Temmuz 2016 günü YouTube üzerinden bir video paylaşıldığı, Şemseddin Efe'nin hazırlayıp sunduğu canlı yayınlanan programa Abdulkerim Balcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün konuk olarak bağlandıkları aktarıldı. Bu kişilerin darbe girişimi faaliyetlerinin başladığı ve devam ettiği sırada askeri darbeyi övücü söylem ve açıklamalarda bulundukları kaydedildi.

AK PARTİ SORUMLU TUTULDU!
Gerekçeli kararda, "Terör örgütüyle iltisakı sabit olan medya unsurlarının darbe girişimi öncesinde, örgüt faaliyetlerini önceden ima eden darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilgisi olmadığı, bu darbe girişiminden mevcut hükümeti ve AK Parti'yi sorumlu tuttukları, gelinen noktada darbe girişimini haklı, gerekli ve meşru göstermeye çalıştıkları, meydanlara ve sokaklara çıkan milletimize karşı telkinde bulundukları, bu şekilde terör örgütünün 'gizlilik' ve 'tedbir' stratejisi doğrultusunda hareket ettikleri anlaşılmıştır." denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 16:01 Hasan Allah aynı akibete seni ve aile efradını layık görür inşallah.

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