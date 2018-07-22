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Alpay Özalan: İzmir'de kapıdan kovuldum!

Alpay Özalan: İzmir'de kapıdan kovuldum!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 24 Haziran seçimlerinde, yaptığı çalışmaların bazılarında 'kapıdan kovulduğunu' söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 10:35 - Güncelleme: 22-07-2018 10:35

Eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuşan Alpay Özalan, 24 Haziran seçimlerinde, yaptığı çalışmalardan bazılarında kapıdan kovulduğunu söyledi.

Alpay, ziyaretler kapsamında, Karşıyaka'da bir ayakkabı dükkanına girdiğini söylerken, dükkan sahibi kadının, "Lütfen dışarı çıkar mısınız?" dediğini ifade etti. Alpay, "Kovuldum resmen" diye belirtti. Alpay Özalan ile yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

Genel başkanımız 'Sahalara iniyoruz' dediğinde önce şaşırdım, bu benim bildiğim sahalardan farklıydı... Çime hakimim ama beton zemin nasıldı? Samimi bir insanımdır, bunu da karşımdakine hissettiririm. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Muhalefet partisinde kemikleşmiş guruplar vardır İzmir'de, onların içine bile girdim. Hatta oradan oy bile aldım. Ama kapılardan kovulduğum da oldu.

KARŞIYAKA'DA KAPIDAN KOVULDUM: Karşıyaka'da esnaf gezintisi yapıyorduk. Bir ayakkabı dükkanı vardı, kadın bir işletmecisi vardı, içeri girdim, AK Parti milletvekili adayı olduğumu söyledim. 'Lütfen dışarı çıkar mısınız?' dedi. Küçük bir şok. İlk kez böyle bir şey yaşıyordum. Gülümsedim, 'Çok hoş bir hanımsınız, modern birisiniz, keşke böyle olmasaydı' deyip broşürlerimi bıraktım, çıktım. O dükkanın önünde fotoğraf çektirdim, ilk kez kovulduğum yerin önünde bir hatıram olsun istedim. Kovuldum resmen!"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • MÜTEDEYYİN VATANDAŞ--- 22 Temmuz 2018 11:47 2002, 2007'lerde hiç kimse kovulmuyordu. 2018 seçimlerinde kovuluyorsan 2016 Anayasa Referandumunda terör Anayasaya EVET değin terör bitsin, işsizlik olmasın ekonomi uçsun diyen AKP yöneticilerinin hangi söyledikleri yerine geldi. Esnaf ağlıyor, anne-baba çocuğunun eğitiminde dertli işsizlik hat safhada, fabrikalar satılıyor siz kovuldum derken bunlar aklınıza geliyor mu? Ama bu milletin dini inançları istismar edilerek yine başta kalmayı başardınız...

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