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ALO 182 paralı mı- ALO 182 arama parası ne kadar oldu 2018 tarifesi

ALO 182 paralı mı- ALO 182 arama parası ne kadar oldu 2018 tarifesi

ALO 182 aramak paralı mı, ALO 182 hastane randevu alma sistemini aramak ücretli mi, ne kadar soruları merak konusu oldu. Hergün binlerce kişinin aradığı hastane randevusu ALO 182 aramak Vodafone 60 saniye faturalı hatlarda 50 kr faturasız hatlarda 50 kr, Turkcell 60 saniye faturalı hatlarda 40 KR., faturasız hatlarda 80 kr, Türk Telekom sabit hatlarından aramanın ücreti, tarife paketine göre 7 ila 15 kuruş arasında değişmektedir."

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 17:00 - Güncelleme: 26-03-2018 17:00

ALO 182 aramak ücretli mi, hastane randevusu alma numarası olan ve günde binlerce kişinin aradığı ALO 182'yi aramak 4 lira iddialarına Sağlık Bakanlığı açıklama yapmıştı. Peki 182'yi aramak ne kadar telefon operatörlerine göre 182 fiyat tarifesi haberimizde.

Vodafone 60 saniye faturalı hatlarda 50 kr faturasız hatlarda 50 kr, Turkcell 60 saniye faturalı hatlarda 40 KR., faturasız hatlarda 80 kr, Türk Telekom sabit hatlarından aramanın ücreti, tarife paketine göre 7 ila 15 kuruş arasında değişmektedir." denildi.

Sağlık Bakanlığı, basında yer alan 'Randevu araması için 4 TL ücret alınıyor', 'Paralı randevu hukuka aykırı' gibi başlıklarla yer alan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Bakanlığın herhangi bir ad altında vatandaşlardan veya telefon operatörlerinden hiçbir ücret almadığı vurgulandı. Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nden (MHRS) bugüne kadar toplam 37 milyon 404 bin 329 randevu alındığı vurgulanan açıklamada "İnternet üzerinden alınan randevu sayısı 11 milyon 692 bin 347 "ücretsiz), telefon ile alınan randevu sayısı 25 milyon 711 bin 982 (GSM + sabit hatlar toplamı), görüşme ücreti 1 TL'nin altında olanlar: 16 milyon 141 bin 590 (yüzde 62,7), görüşme ücreti 1-2 TL arasında olanlar 8 milyon 636 bin 412 (yüzde 33,5) ve görüşme ücreti 2 TL'nin üzerinde olanlar 933 bin 980 (yüzde3.8)" ifadelerine yer verildi.

'ALO 182' çağrı merkezine yapılan tüm işlemlerin dijital ortamda kayıt ve muhafaza edildiğinin anlatıldığı açıklamada, başlangıcından bugüne kadar ALO 182 hattına gelen çağrıların ortalama konuşma sürelerinin 160 saniye (2 dakika 40 saniye) olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi. ALO 182 çağrı merkezinde; bir ya da daha fazla randevu almak, randevu değişikliği yapmak, randevu iptal etmek veya aynı aramada bunlardan birkaçını birden gerçekleştirmenin mümkün olduğunun belirtildiği açıklama da, "Tek bir randevu almak için arayan ve doktor seçimi yapmadan randevu alanlar için görüşme 1 dakikada sonlanabilirken, doktoru ve hastaneyi seçmek veya aynı anda birden fazla işlem yaptırmak isteyenler için görüşme süreleri 7-8 dakikaya uzayabilmektedir. Sağlık Bakanlığı Alo 182 Merkezi Randevu Hattı'nın telefon görüşme ücretleri, operatörlere göre şu şekildedir:

Avea, 60 saniye faturalı hatlarda 40 kr, faturasız hatlarda 40 kr. Vodafone 60 saniye faturalı hatlarda 50 kr faturasız hatlarda 50 kr, Turkcell 60 saniye faturalı hatlarda 40 KR., faturasız hatlarda 80 kr, Türk Telekom sabit hatlarından aramanın ücreti, tarife paketine göre 7 ila 15 kuruş arasında değişmektedir." denildi.

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