Almanya'dan şok itiraf! Kuzey Kore kimyasal silah geliştirmek için...

Almanya’nın İç İstihbarat Servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Başkanı Hans-Georg Maassen, Kuzey Kore’nin genellikle sivil ve askeri kullanıma uygun teknoloji ve donanımları seçtiğini, fakat Alman makamlarının bu gibi faaliyetleri engellendiğini belirtti.

Ancak Kuzey Kore’nin tüm bu hareketlerinin izlendiğine dair bir garanti olmadığına dikkat çeken Maassen, “Teknolojik materyallere erişim faaliyetlerinin çoğunun elçilikten yapıldığını fark ettik” diye konuştu.

Maassen, “Bizim bakış açımıza göre, bu füze ve nükleer programı için bir teknolojiydi. Biz böyle şeyleri gördüğümüzde onları durduruyoruz. Ancak, her girişimin izleneceğini ve engelleneceğini garanti edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KİMYASAL SİLAH GELİŞTİRMEK İÇİN...Alman ARD kanalının yürüttüğü bir araştırmaya göre, İç İstihbarat Servisi, Kuzey Kore’nin 2016 ve 2017 yıllarında elçilik aracılığıyla teknoloji ve ekipmana eriştiğine, bunun yanı sıra 2014 yılında Kuzey Koreli diplomatın, kimyasal silah geliştirmek için kullanılan ekipmanları elde etmeye çalıştığına dair ipuçlarına ulaştı.

Kuzey Kore, uzun yıllar boyunca nükleer ve füze programlarının gelişmesini sağlamak ve uluslararası yaptırımların önüne geçmek için sofistike yöntemler geliştirdi.