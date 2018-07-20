Almanya'nın kuzeyindeki Lübeck kentindeki Kücknitz mahallesinde bir belediye otobüsünde bıçaklı saldırı yaşandı.
Ekmek bıçağıyla gerçekleştirilen saldırıda ikisi ağır 14 kişi yaralandı.12 yolcunun ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
YOLCULAR PENCERELERDEN ATLADI
Görgü tanıklarına göre, saldırı esnasında birçok yolcu, canını kurtarmak için otobüslerin pencerelerinden atladı.
Alman polisi saldırının gerçekleştiği bölgeyi kordon altına aldı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Almanya'da saldırı! Çok sayıda yaralı var haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER