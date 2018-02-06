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Almanya'da facia: Türk aile ölü bulundu!

Almanya'da facia: Türk aile ölü bulundu!

Almanya’nın Esslingen kentinde ikisi çocuk dört kişilik bir Türk aile, evlerinde karbonmonoksit zehirlenmesinden öldü. İkisi de 29 yaşında olan çiftin çocuklarının 4 ve 3 yaşlarında olduğu açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 18:13 - Güncelleme: 06-02-2018 00:22

Almanya’nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Esslingen şehrinde dört kişilik Türk aile, karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Facia, Obertürkheim Caddesi’ndeki Öztürk Ailesi’ne ait evde meydana geldi. Trabzonlu 29 yaşındaki Turgay Öztürk, eşi Filiz Öztürk, 5 yaşındaki oğulları Mert ve 3 yaşındaki kızları Minel karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre Turgay Öztürk’ün yakında oturan annesi, oğlunu pazar akşamı telefonla aradı. Ama cevap alamadı. Bu yüzden dün sabah tekrar aradı ve yine cevap alamayınca doğrudan oğlunun evine gitti. Kapının zilini çalan anne yanıt alamayınca pencereden içeri baktı. O anda beyninden vurulmuşa döndü. Oğlu, gelini ve çocuklarının yerde yatan cansız bedenlerini gördü ve hemen polise haber verdi.

SALDIRI DEĞİL

Polise ihbar saat dün saat 12.00’de ulaştı. Eve gelen itfaiye ekipleri karbonmonoksit gazı alarmı üzerine solonum cihazıyla eve girdi. İtfaiye erleri önce pencereleri açtı ve yerde dört cesedin yattığını gördü. Ölenlerin 29 yaşındaki Turgay Öztürk, aynı yaştaki eşi Filiz Öztürk, 4 yaşındaki oğulları Mert ve 3 yaşındaki kızları Minel olduğu açıklandı. Polis olayın herhangi bir saldırı ya da intihar olmadığını belirtti. Savcılık olayı araştırıyor. Cenazeler ise morga kaldırıldı. Polis yarın sabah otopsi yapılacağını kaydetti.

EVİNİ YENİ YAPMIŞTI

Olayda hayatını kaybeden Trabzonlu Öztürk ailesinin hemşehrisi ve yakını Mehmet Tayar olayı şöyle anlattı: 

“Turgay çok efendi, sessiz, ailesine düşkün bir evladımızdı. Mercedes firmasında teknisyen olarak çalışıyordu. Bu evini de iki yıl önce yapmıştı. Olay pazar akşamı mı yoksa pazartesi sabahı mı yaşandı bilmiyoruz. Çok acı bir olay. Yüreğimiz yandı. Turgay’ın annesi yakında oturuyordu. Telefonla ulaşamayınca merak edip eve gelmiş. Olay o zaman anlaşıldı.”

TAZİYE ÇADIRI

Olayın yaşandığı evin yakınına ölenlerin yakınlarına psikolojik destek vermek için taziye çadırı kuruldu. Acı olay çevreye yayılır yayılmaz, çevredeki Türkler olay yerine koştu. Acı olay çevreyi derin yasa boğdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2018 18:57 Soba zehirlenmelerini Almanya ya da ihraç ettik. Arkadaşş sobanın arkasıyla OYNAMAYINNNM

    CEVAP YAZ 1 8
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