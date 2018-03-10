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Almanya'da camiye saldıran PKK, olayın görüntülerini yayınladı

Almanya'da camiye saldıran PKK, olayın görüntülerini yayınladı

Almanya'da terör örgütü PKK, Baden Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bulunan camiye dün gece düzenledikleri molotoflu saldırının görüntülerini internetten yayınladı.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 15:13 - Güncelleme: 10-03-2018 15:13

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Akşemsettin Camisi'ne dün yerel saatle 02.00 sularında düzenlenen saldırının video görüntüleri terör örgütüne yakın “Roja Civan” isimli internet sitesinde yayınlandı.

Görüntülerde, 4 kişinin ellerinde molotoflarla caminin cam ve kapılarına saldırdığı, içlerinden birinin ise elindeki taşlarla camları kırdığı görülüyor. Saldırganlar daha sonra hep birlikte olay yerinden kaçıyor.

Terör propagandasının yapıldığı sitede ayrıca "Afrin'e yönelik saldırıların sürdüğü her gün direnişlerinin daha fazla artacağı" şeklinde tehditlere yer veriliyor.

Almanya'da geçen yıl Müslüman ve İslami kurum ve kuruluşlara yönelik yaklaşık bin saldırının kayıtlara geçtiği, kayıtlara geçmeyen ya da adi suç olarak geçen İslamofobik saldırıların sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • altaylı 10 Mart 2018 20:12 camiyi yakıyorlar birde kameraya alıyorlar,allah bin belanızı versin insan bozuntuları.

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