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Almanya'da buluşan FETÖ'nün firari subaylarından Türkiye kararı

Almanya'da buluşan FETÖ'nün firari subaylarından Türkiye kararı

FETÖ'nün firari subayları, Almanya’da toplantı yaptı. Türk istihbaratına takılan toplantı görüşmelerine göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda Türkiye aleyhinde kampanyaların arttırılması kararlaştırıldı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 07:58 - Güncelleme: 31-07-2018 07:58

FETÖ'nün firari subayları, Almanya'da bir araya gelerek toplantı yaptı. Avrupa genelindeki firari subayların katılımıyla düzenlenen toplantıda, yabancı basına röportajlar vermek, sosyal medya üzerinden karalama kampanyaları yürüterek Türkiye’yi karalamak ve FETÖ ile mücadele edenleri yıpratmak ve korkutmak amaçlı algı yönetimi yapılması talimatı verildi.

AVRUPA’DAKİLER KATILDI: Yeni Şafak'ın manşetine taşıdığı habere göre, aralarında Ethem Gürbaş, Cafer Topkaya, Sultan Çakıroğlu gibi son dönemde Türkiye karşıtı faaliyetlerini arttıranların da bulunduğu FETÖ’nün firari askerleri, Almanya’da bir araya geldi. Avrupa ülkelerinde barındırılan FETÖ’cü firari subayların tamamına yakınının katıldığı Almanya’daki toplantıda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda Türkiye aleyhinde kampanyaların arttırılması kararlaştırıldı.

YIPRATIN TALİMATI: Türk istihbaratına takılan toplantı görüşmelerine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası firar ederek Avrupa ülkelerine sığınan FETÖ’nün askerlerinin; mağdur edebiyatı yapmak suretiyle halkı yanlarına çekmeleri, Türkiye’nin işkenceci ve kanun tanımaz olduğunu göstermeleri, FETÖ ile mücadeleyi ve mücadele edenleri etkisiz hale getirmeleri, korkutmaları, muhalif gruplardan insanları birleştirerek hükümet aleyhine faaliyet yürütmeleri, Avrupa’da yayın yapan basın organlarına röportajlar vererek Türkiye’nin imajını bozmaları istendi. Toplantılarda ayrıca asker kökenli firarilere Twitter hesabı açarak sosyal medya üzerinden algı yönetimi yapmaları talimatı verildi.Cafer Topkaya - Ethem Gürbaş - Sultan Çakıroğlu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • ahmet 31 Temmuz 2018 09:32 Zaten bunlar bu ülkede yaşanıyor, 130 bin kişi tek bir savunması alınmadan ve nedenini bile bilmeden işlerinden atıldı. Sözde ohal komisyonu kurularak bu kişilerin adli hukuk yollarının önü kapatıldı. Şu ana kadar ohal komisyonun baktığı dosya sayısı 15 bin. Sözde dosyalara ohal komisyonu bakıyor ancak bu komisyona rağmen ne hikmetse birçok kişi KHK larla görevine dönüyor. Hani dosyalara komisyon bakıyordu, bu komisyon dışında göreve dönüşler yoktu? AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin, adı Temmuz 2017 ihraç listesinde yer alan kızı Ağustos 2017 de yayınlanan KHK ile işe iade ediliyorsa, fetöcülerin söyledikleri doğru demektir. Adalet mülkün temelidir, ancak yapılan uygulamaların hepsi adaletsiz

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