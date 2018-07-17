Almanya ve Hollanda'dan akın! Kapıkule Gümrük Kapısı'na bakın

Sabah erken saatlerden itibaren gümrük kapısına gelen gurbetçiler, pasaport kontrollerinin yapılması için beklemeye başladı. İşlemler dolayısıyla oluşan uzun kuyruklarda yorulan bazı vatandaşlar, gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda bir süre dinlendi.

Fransa'dan gelen Kenan Özdeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilini geçirmek için ülkesine geldiğini ve sevdiklerine kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, her geçen gün daha da ileri gittiğini ifade eden Özdeş, "Avrupa bizi çok geri görüyor ama durum böyle değil, ülkemiz gelişiyor hep ileri gidiyor. 20 yıldır Fransa'da yaşıyorum. Türkiye bu sürede Fransa'ya 20 kat fark atmıştır." dedi.

Hollanda'dan Aksaray'a giden Sercan Beyaz ise Türkiye'ye girince büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Allah kimseyi vatanından ve toprağından ayrı bırakmasın." diye konuştu.

Bu arada, son 24 saatte Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda yaklaşık 35 binden fazla kişinin giriş yaptığı öğrenildi. Gümrük yetkilileri, İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerde kullanılan sistem entegrasyonu ve alt yapı iyileştirmeleri sonucu en yoğun anda gümrüklerde bekleme sürelerinin 50 - 60 dakika arası olduğunu ifade etti.