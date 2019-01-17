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Almanlardan Ozan Kabak transferi için bomba iddia

Almanlardan Ozan Kabak transferi için bomba iddia

Galatasaray'ın 12 milyon euro bonservis bedeli ile Almanya'dan Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın aslında Bayern Münih'e gitmek için ilk adımı attığı iddiası Alman basınında yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 12:33 - Güncelleme: 17-01-2019 12:33

Alman medyasında Galatasaraylı Ozan'ın transferinin arka planında Bayern Münih'in olduğu yazılıyor. İddiaya göre; Bayern Münih, Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferinde özel bir madde koydurdu. Alman devi, Ozan Kabak'ın Stuttgart'tan sonra gelecek transfer hakkını satın aldı.

Bayern, bunu kullanmak istemesi halinde Ozan Kabak'ı daha önce belirlenmiş bir bedelle kadrosuna katabilecek. Ozan için ödenen 12 milyon euro bonservisin de Alman takımının bugüne dek ödediği en büyük bonservis bedeli olması bu iddiayı güçlendiriyor.

ÖNCE TAŞERON TAKIMLAR ALIYOR
Bayern Münih, izlediği oyuncuları taşeron takımlara aldırıp Bundesliga atmosferinde test etmesiyle de biliniyor. Bayern Münih, daha önce Werder Bremen'in Arsenal'den Serge Gnabry transferinde bu yönetimi kullanmıştı.  Ozan Kabak'ın Stuttgart forması ile iyi bir performans gösterirse Bayern Gnarby transferinde olduğu gibi Ozan'ı kadrosuna katacak. W. Bremen, 2016'da Serge Gnabry'i Arsenal'den 5 milyon euroya transfer ederken, Bayern oyuncunun gelecek transfer hakkını almıştı. Bayern, bu hakkı 2017 yılında kullanmış ve daha önce belirlenen bedel olan 8 milyon euro bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

KONTROLLERDEN GEÇECEK
Ozan Kabak bugün Alman Stuttgart kulübü için sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.

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